Dybala esulta: “Felicità unica”. Materazzi lo aspetta all’Inter e commenta: “Non vedo l’ora!”

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha commentato alcune foto di Paulo Dybala, esprimendo il suo desiderio di vederlo in nerazzurro

Una serie di foto sui social, un commento e via ai sogni nerazzurri. Paulo Dybala ha postato sul proprio profilo Instagram alcune immagini della gara di ieri a Wembley contro l'Italia, in cui la Joya, fra gli obiettivi dell'Inter per la prossima stagione, ha messo il proprio timbro con la rete del 3-0 finale.