Di Marzio – Bremer, ieri mossa Juve. L’Inter può chiudere, ma serve anche l’ok di Zhang

"La Juventus già ieri sera si è mossa con gli agenti di Bremer per cercare di capire a che punto fosse la trattativa con l'Inter. Sappiamo che oggi, intorno alle 14, è previsto un incontro tra Inter e Torino, teoricamente per chiudere l'affare. Dunque, la Juve dovrà aspettare, per vedere se davvero i nerazzurri chiuderanno. L'Inter ha il pallino in mano, perché lavora sul giocatore da tantissimi mesi e perché ha già l'accordo con Bremer. Non ha ancora quello con il Torino, ma potrebbe raggiungerlo nell'incontro di oggi. Dipenderà anche dall'ok di Zhang a formalizzare la trattativa senza aver venduto ancora Skriniar. La Juventus vuole Bremer e ha fiducia nel caso in cui l'Inter non dovesse chiudere"