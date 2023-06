Brozovic, impossibile dire no: 100 mln dall’Arabia. Con l’Inter si era spezzato qualcosa

Fine della telenovela: Brozovic saluta l'Inter e si accasa all'Al Nassr. Il super rilancio del club arabo è stato decisivo, il croato ha detto sì ai 100 milioni messi sul piatto in tre anni e oggi sosterrà le visite mediche e firmerà per la nuova avventura in Arabia Saudita.

"Perché gli uomini intorno a lui gli hanno fatto capire che in una settimana – era la dead line che lui stesso aveva fissato. Il Barcellona mai e poi mai sarebbe stato in grado di presentare un’offerta all’Inter per lui. E perché poi, di fronte a una montagna di soldi, diventa difficile capire se sia più immorale riceverle, certe offerte, o irrispettoso rifiutarle. Cento milioni di euro di stipendio per tre anni di regia in mezzo al campo: sì, val la pena lasciare Milano, andare in Arabia Saudita e divertirsi nella stessa squadra di Cristiano Ronaldo", riporta La Gazzetta dello Sport.