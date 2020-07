Bucchioni: “Hakimi? Real ha provato a far saltare tutto. Tonali, sarà Inter. Lo ha svelato…”

Tra le righe del suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha parlato anche del mercato dell’Inter, tra affari conclusi (Hakimi, non senza qualche interessante retroscena) e altri ben avviati (vedi Tonali):

“Vincente anche il colpo di Marotta e Ausilio con Hakimi. E’ uno dei primi tre esterni destri del mondo, ha appena 21 anni (22 a novembre), averlo pagato 40 più cinque di bonus è un affare. Qualcuno all’interno del Real ha cercato di far saltare tutto nelle ultime ore (ricordate le parole di Zidane?), ma l’Inter s’era già mossa benissimo. Ieri è arrivata l’ufficialità con tanto di foto celebrativa. Peccato per la maglia a strisce seghettate, ma non si può avere tutto nella vita… Di Tonali sappiamo che arriverà, ora l’ha annunciato anche la tv nerazzurra“.

(Fonte: TMW)