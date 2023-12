Buchanan all’Inter, l’ANSA conferma: operazione in chiusura

Nato a Brampton, in Ontario, Buchanan può essere impiegato sia a destra che a sinistra in diversi ruoli: terzino, ala o esterno di centrocampo. E proprio il ruolo di "quinto" sarà quello che ricoprirà in nerazzurro nel 3-5-2 di Inzaghi. Formatosi in MLS con i New England Revolution, Buchanan è arrivato in Europa a gennaio 2022, pagato 6,3 milioni di euro dal Club Brugge. Con i belgi ha collezionato 67 presenze, con 5 gol e 12 assist, vincendo il campionato belga nella stagione 2021-2022.