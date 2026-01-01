Il 2025 della Serie A si è chiuso con l’Inter al primo posto in classifica grazie al successo nel big match del New Balance Stadium di Bergamo contro l’Atalanta.
Stipendi e ammortamenti: numeri alla mano, il club partenopeo è cresciuto e oggi guida il campionato per spese
Ma a catalizzare l’attenzione sono stare le dichiarazioni di Antonio Conte dopo il successo del Napoli sulla Cremonese.
Il tecnico dei partenopei è tornato ad alleggerire la pressione sulla sua squadra, etichettando come favorite Inter, Milan e Juventus.
“Ma ogni volta che vince qualcuna che non sia tra queste tre, vuol dire che è stato fatto qualcosa di straordinario” ha dichiarato Conte.
Ma è davvero così? Analizziamo i numeri delle big della Serie A, che sconfessano le parole dell’allenatore salentino.
