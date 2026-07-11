Tavolieri: "Ecco dove giocherà Sommer nella prossima stagione: annuncio a giorni" M. Pifferi Matteo Pifferi 12 luglio - 21:43 12 luglio

Yann Sommer è rimasto svincolato dopo l'avventura all'Inter, conclusasi ufficialmente il 30 giugno scorso. Non sono mancate le opzioni sul tavolo per l'ex portiere di Bayern Monaco e Basilea ma ora il…