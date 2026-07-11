Matteo Pifferi

Inchiesta arbitri, si va verso l'archiviazione. Conclusioni, Ascione non firma
"Non si è arrivati oggi ad una condivisione delle conclusioni, il PM Ascione non le ha firmate", spiega Silvia Vallini di Sky Sport
"Non si è arrivati oggi ad una condivisione delle conclusioni, il PM Ascione non le ha firmate", spiega Silvia Vallini di Sky Sport
L'Inter avrebbe deciso su chi puntare per la fascia destra dopo che è saltato Khalaili: ecco le ultimissime
[caption id="attachment_2207674" align="alignnone" width="2560"] Getty Images[/caption] "Marotta è un mago a trasformare la comunicazione a seconda delle situazioni ma è chiaro che con la 'sparata'…
Beppe Marotta, nel corso della conferenza stampa di apertura della nuova stagione 2026-2027 dell'Inter, è tornato a parlare del caso Palestra, spiegando la posizione dell'Inter e manifestando il suo…
Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha confermato come Yann Sommer sarà, a breve, un nuovo portiere del Bruges svelando però un retroscena che riguarda l'Inter:
Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione in casa Inter tra Pavard e il nome di Stones accostato ai nerazzurri:
FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Sheila García. Il difensore spagnolo classe 1997 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2029. Nata il 15 marzo 1997 a…
"Tutti devono poter partecipare al Mondiale, non solo Europa o America Latina": così Gianni Infantino è tornato a parlare dell'idea Fifa di un Mondiale XXL, con 64 squadre.
Nelle ultime ore si è parlato di John Stones in ottica Inter. Il difensore è attualmente svincolato dopo la lunga esperienza con la maglia del Manchester City.
Curtis Jones è il primo nome sulla lista dell'Inter per quel che concerne il centrocampo. Chivu necessita di un rinforzo anche in mediana e il profilo del centrocampista del Liverpool risponde…
Yann Sommer è rimasto svincolato dopo l'avventura all'Inter, conclusasi ufficialmente il 30 giugno scorso. Non sono mancate le opzioni sul tavolo per l'ex portiere di Bayern Monaco e Basilea ma ora il…
Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto sul mercato dell'Inter partendo dalla questione Khalali: "La situazione Khalaili è chiara, netta e definita. L'Inter può solo aspettare i nuovi…
Curtis Jones resta un obiettivo concreto dell'Inter con i nerazzurri che cercano un rinforzo per il reparto mediano, dopo aver ufficializzato, ad inizio mese, il riscatto di Stankovic dal Bruges.