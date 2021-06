Da Bergamo: Inter e Juve su Gosens, l’Atalanta fissa il prezzo di partenza

Le novità sul futuro dell'esterno mancino, eliminato ieri dagli Europei con la sua Germania nella sfida contro l'Inghilterra

“C’è da capire il futuro di Gosens (Inter e Juventus)”. Così il Corriere di Bergamo oggi affronta il discorso Robin Gosens, eliminato ieri dagli Europei con la sua Germania. L’Atalanta però non farà sconti per l’esterno mancino: servono 40 milioni di euro per il cartellino di Gosens, che ha estimatori anche in Bundesliga e Premier League. Ora il giocatore si godrà le vacanze, poi ci sarà tempo per pensare al futuro.