Inter, chi resta dei giovani? Sì un 2002, chance anche per un altro baby

Chi resta e chi invece no dei giovani nerazzurri al momento in ritiro con Simone Inzaghi verso la nuova stagione

Valutazioni in corso in casa Inter verso la nuova stagione. Simone Inzaghi sta seguendo con grande attenzione tutti i giocatori a sua disposizione, inclusi i baby nerazzurri reduci da prestiti. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi, sono “pochi i giovani destinati a restare con Simone Inzaghi. Al momento l'unico certo è il centrocampista Lucien Agoume (2002), qualche chance pure per Eddie Salcedo (2001)”, si legge.