La sessione ufficiale di mercato invernale si è appena conclusa, ma per loro potrebbe ancora riservare sorprese. Perché per gli svincolati c'è ancora tempo per sottoscrivere accordi e firme. Perché sono tanti i giocatori, anche importanti, rimasti senza contratto e che aspettano la chiamata di una nuova squadra. E alcuni di loro, perché no, potremmo anche vederli prossimamente in Serie A, visto che si tratta di nomi altisonanti. Eccoli: