Sky – Calhanoglu all’Inter, decisivo Simone Inzaghi: “Lo ha voluto fortemente”

Come vi abbiamo riportato, Hakan Calhanoglu è, in attesa del comunicato nerazzurro, a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell'Inter

Come vi abbiamo riportato, Hakan Calhanoglu è, in attesa del comunicato nerazzurro, a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell'Inter. Il centrocampista turco, che arriva a parametro zero dopo la fine dell'esperienza al Milan, ha firmato il contratto con la sua nuova società e ha già lasciato la sede del club.