Di Marzio – Inter, Casadei ha firmato il contratto con il Chelsea

Cesare Casadei è ora a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Chelsea. Come riporta gianlucadimarzio.com, infatti, il giovane centrocampista, nato calcisticamente nelle giovanili dell'Inter, ha firmato in questi minuti il contratto che lo legherà al Chelsea per le prossime stagioni, dicendo quindi addio ai nerazzurri, che per esigenze di bilancio hanno accettato l'offerta di 15 milioni di euro più 5 di bonus presentata dai Blues. Si attende solo il comunicato ufficiale del club inglese, dunque. Ma ormai è fatta: Casadei è un nuovo giocatore del Chelsea.