Casadei al Chelsea, plusvalenza totale per l’Inter: le cifre e l’impatto sul bilancio

Sembra ormai tracciata la strada per il trasferimento di Cesare Casadei al Chelsea. All'Inter , secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbero andare circa 15 milioni di euro più bonus. Una somma considerevole, considerando che il calciatore non ha ancora esordito in prima squadra. Calcio e Finanza considera il possibile impatto sul bilancio dei nerazzurri dell'operazione:

"E' verosimile (trattandosi di un calciatore del vivaio) che il suo valore sia prossimo allo zero. Questo significa che la somma incassata dall’Inter sarà registrata praticamente per intero come plusvalenza. Se i nerazzurri riuscissero a portare a casa quanto richiesto farebbero registrare una plusvalenza da 15 milioni di euro circa. Contestualmente, il club risparmierebbe nel 2022/23 sull’ingaggio del giocatore – che non è noto –, il quale ha firmato il suo primo contratto da professionista, della durata di tre anni, nel marzo del 2021".