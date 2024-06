GdS – Ex Inter: Casadei, opzione difficile ma il Bologna ci sta pensando

Nelle scorse ore La Gazzetta dello Sport ha parlato di un ex Inter, Cesare Casadei. Il calciatore, che è stato ceduto al Chelsea nell'estate del 2022, potrebbe tornare in Italia. Il Bologna sta valutando di portarlo in Serie A. Resta un'opzione non semplice, spiega la rosea, ma il romagnolo - che ha un passato nelle giovanili dell'Inter - sarebbe tentato dall'idea di tornare a giocare in Italia.