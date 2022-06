FCIN1908 / Inter, Cecchini Muller non sarà riscattato e tornerà all’Entella: lo scenario

Si interrompe l'avventura all'Inter di Mateus Cecchini Muller. Secondo quanto appurato dalla redazione di FCInter1908.it, infatti, il club nerazzurro avrebbe deciso di non riscattare il giovane centrocampista classe 2003, arrivato la scorsa stagione in prestito con diritto di riscatto dalla Virtus Entella, che attualmente milita in Serie C.