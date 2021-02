Centrocampo, sogno Inter a parametro zero: “Marotta lo trattava prima del diktat Suning”

Ma l'Inter in queste settimane non ha certo fermato la programmazione della prossima stagione: le ultime novità

I problemi societari, presto o tardi, si risolveranno. Ma l'Inter in queste settimane non ha certo fermato la programmazione della prossima stagione. Ad Appiano tutti, ovviamente, sono concentrati su questo finale di campionato, che potrebbe regalare grandissime soddisfazioni all'intero ambiente interista.

Ma si sa, una grande società pianifica sempre con grande anticipo il futuro. Un futuro che, nel caso dei nerazzurri, verrà progettato ancora con Antonio Conte, che ha confessato di voler rimanere a lungo a Milano. E così, assecondando i dettami del tecnico, l'Inter andrà alla ricerca di un vice-Brozovic. Conte, infatti, ha più volte sottolineato il difetto strutturale della rosa interista, che manca di un'alternativa vera al croato. Ecco che allora è già partita la ricerca a un centrocampista di qualità e quantità in entrambe le fasi. Un identikit che corrisponde senza dubbio al profilo di Wijnaldum, il vero sogno a parametro zero dell'Inter. Ma non è l'unico nome sulla lista: