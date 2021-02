Voci sul club, l’Inter risponde con un veto sul mercato: “Nessuna offerta verrà ascoltata”

Le voci sul futuro societario non cambieranno alcuni piani futuri dell'Inter. Club chiaro: c'è un nome che resterà a prescindere

Le voci sul futuro societario non cambieranno alcuni piani futuri dell'Inter, che procede spedita sul fronte rinnovi. Nicolò Barella è fra i calciatori che presto prolungheranno il loro rapporto con il club nerazzurro. Che, in merito alla situazione del centrocampista sardo, è stato chiarissimo: resterà, nessuna offerta verrà presa in considerazione. Scrive Nicolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW: