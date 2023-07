Chelsea, via Lukaku (anche a cifre modeste) per arrivare a Vlahovic: il piano Blues

Romelu Lukaku non rientra nei piani del Chelsea, che per l'attacco vorrebbe invece investire su un profilo più giovane come Vlahovic

Romelu Lukaku non rientra nei piani del Chelsea, che per l'attacco vorrebbe invece investire su un profilo più giovane come Vlahovic. Il piano dei Blues, come scrive il Corriere dello Sport, è chiaro e potrebbe facilitare la voglia dell'Inter di riportare a Milano il belga: