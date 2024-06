"Non essendoci budget per tutto (va trovato pure l’erede di Sommer: Bento e Martinez del Genoa i papabili) l’idea dell’Inter è quella di aspettare un’occasione low cost a fine mercato. In tal senso va monitorata la situazione di Memphis Depay che ha risolto il contratto con l’Atletico Madrid quindi è a tutti gli effetti uno svincolato. L’olandese “giustiziere” dell’Inter in Champions, è sicuramente un profilo di livello internazionale come lo era, un’estate fa, Alexis Sanchez".