Conte ha scelto De Paul: l’Udinese fa il prezzo, l’Inter offre due contropartite

Il centrocampista argentino dell'Udinese è da tempo sulla lista della dirigenza nerazzurra: in estate nuovo tentativo?

Rodrigo De Paul è da diversi anni sulla lista della dirigenza dell'Inter: il centrocampista dell'Udinese si sta confermando anche in questa stagione ad alti livelli, e la prossima estate potrebbe essere quella giusta per fare un nuovo step per la sua carriera. Secondo Tuttosport l'argentino risponderebbe all'identikit tracciato da Antonio Conte: "Barella e Brozovic rimangono due punti fermi, Eriksen si è guadagnato fiducia e spazi, ma non è detto che Conte non spinga per avere un elemento con caratteristiche diverse, una sorta di mix fra Barella ed Eriksen, un giocatore di gamba e qualità, ottimo per l'Europa".