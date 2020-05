Conte manager: dopo Eriksen, chiama un altro campione vero. Ora può davvero arrivare all’Inter

Nel mercato di gennaio, la telefonata fatta da Antonio Conte a Christian Eriksen era stata decisiva per far sì che il centrocampista danese si trasferisse all’Inter. Ora, la storia potrebbe ripetersi con Dries Mertens. Perché, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore nerazzurro avrebbe telefonato all’attaccante belga (chiamato anche dal connazionale e amico Lukaku) per illustrargli il progetto e convincerlo ad andare a Milano. Scrive il Corriere dello Sport:

“E ancora: telefonate di Lukaku, suo amico e collega di Nazionale belga, e poi di Conte. Sì, il tecnico dell’Inter gli ha parlato proprio come ha fatto Lampard“.

(Fonte: Corriere dello Sport)