Sky – Conte, De Laurentiis ha fatto le sue mosse. Risposta entro venerdì

Finito il campionato, con l'Inter ancora al lavoro per preparare la partita col PSG , in Italia si parla moltissimo del valzer delle panchine. Del possibile addio di Conte al Napoli, di Allegri, di Palladino, del sostituto di Ranieri, di chi siederà sulla panchina della Juventus o su quella della Lazio. Intanto c'è una città che attende, la città che ha appena festeggiato, la decisione dell'allenatore che ha regalato lo scudetto al club di De Laurentiis. Il proprietario del club partenopeo starebbe provando a convincere con tutti i mezzi il suo allenatore a restare e a sposare ancora la causa napoletana almeno per un anno.

Ma Conte rappresenta anche l'uomo chiave da cui ripartire per la Juventus. Il primo obiettivo per la panchina bianconera che ha superato il post Thiago Motta con Tudor che traghetterà la squadra fino al Mondiale per Club. Ma l'incontro che c'è stato tra Conte e DeLamartedì (avvenuto nella casa romana del presidente dopo l’udienza dal Papa per la vittoria del titolo) ha aperto spiragli per il Napoli che vorrebbe far rimanere l'allenatore pugliese e avrebbe assicurato una rosa competitiva in vista della partecipazione alla prossima CL. Si attende la sua decisione entro venerdì.