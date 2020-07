Inter, sfuriata Conte. Reazione Suning: “A Nanchino quando hanno sentito quelle parole…”

Dopo la partita pareggiata al Bentegodi contro il Verona per 2-2, davanti ai microfoni è andata in scena l’ennesima sfuriata di Antonio Conte in questa stagione. L’allenatore dell’Inter ha affermato di voler fare delle valutazioni al termine della stagione e di voler parlare con la società sui progetti futuri. Dichiarazioni che, come riportato dal Corriere della Sera, non sono affatto piaciute a Nanchino, nel quartier generale di Suning:

“Fortemente voluto dall’ad Beppe Marotta e ancora prima rincorso dal patron di Suning Jindong Zhang e dal presidente nerazzurro Steven, non è la prima volta che Conte esterna con toni poco diplomatici il suo pensiero. A Nanchino, nel quartier generale cinese di Suning, non l’hanno presa bene. Il supporto all’allenatore rimane, la visione sul futuro diverge. La possibilità di un addio consensuale è oggi ipotizzabile“, scrive il quotidiano.

