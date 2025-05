Sky – Napoli, si aprono spiragli per la permanenza di Conte

Conte potrebbe restare al Napoli, "si stanno aprendo degli spiragli". Stando a quanto scrive sul suo sito Gianluca Di Marzio, dopo il confronto di ieri e i contatti di oggi si sono aperti seri spiragli per la permanenza dell'allenatore sulla panchina azzurra. In attesa di un incontro, che potrebbe essere quello decisivo, che è stato fissato nella giornata di sabato, anche in questo caso aumenta la fiducia, e si parla di ottimismo con cautela - da parte del club partenopeo (come aumenta la fiducia del Milan per il sì di Allegri).