Cristiano Ronaldo pressa l’Al-Nassr: vuole un ex Inter in squadra con lui

Il club saudita aveva pronta un'offerta per Kovacic da 65 mln di dollari a stagione ma non è riuscita a cedere Sanè

L'Al-Nassr avrebbe nel mirino Mateo Kovacic. L'ex nerazzurro sarebbe finito nelle agende dei dirigenti del club arabo perché sarebbe stato consigliato da Cristiano Ronaldo , suo ex compagno al Real Madrid. Si parla di un pacchetto di un'offerta da 65 mln di dollari a stagione per arrivare al centrocampista da quanto si apprende da CBS Sports.

Secondo queste indiscrezioni un tentativo sarebbe già stato fatto in questi giorni ma il club saudita non è riuscito a cedere Mane e non è riuscito a ricavare lo slot necessario per tesserare il calciatore dal passato all'Inter. Un nuovo tentativo per arrivare al giocatore potrebbe partire a gennaio.