Alessandro De Felice

Inter, caccia al difensore: "Il nome da tenere in considerazione a fine agosto..."
Il club nerazzurro continua la ricerca di ben due centrali dopo l'addio di De Vrij e Acerbi: i nomi sulla lista
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Il club nerazzurro ha chiesto informazioni al Tottenham per il difensore argentino: varie opzioni per il dopo Dumfries sulla corsia destra
Il futuro del difensore francese resta in bilico: il contratto è in scadenza nel 2028 e sia Pavard che Chivu hanno aperto alla permanenza
Il presidente nerazzurro ha ricevuto indicazioni chiare dai suoi uomini mercato e dall’allenatore sul centrocampista inglese
La società meneghina riflette sull'acquisto sulla fascia destra: oltre a Doué e Spence ci sono altri 4 nomi attenzionati dalla dirigenza
L'inchiesta sugli arbitri è vicina all'archiviazione: mancano troppi elementi a supporto della tesi accusatoria. Attesa la firma di Ascione, che potrebbe anche decidere di lasciare senza mettere nero…
Il difensore francese vuole giocarsi le proprie chance di permanenza, ma pesano vecchie ruggini con lo spogliatoio
Il club nerazzurro è disposto al sacrificio per regalare a Chivu l'erede di Dumfries: fari puntati sui calciatori rispettivamente di Strasburgo e Tottenham
"Credo che l'avversaria dell'Inter quest'anno sarà il Milan, soprattutto dopo le mosse del suo proprietario". Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al microfono de 'La Politica nel…
La Croazia riparte da Slaven Bilic. La Federcalcio croata (HNS) ha annunciato l’erede di Zlatko Dalic, che lascia la guida della nazionale dopo la fine dell’avventura ai Mondiali in corso in Messico,…
La preseason dell'Inter sta per iniziare: i Campioni d'Italia la preparazione estiva dei nerazzurri inizierà dalla Germania, con i nerazzurri che si alleneranno dal 16 al 25 luglio a Donaueschingen.
Tra i casi da risolvere in tema di mercato in casa Inter c'è anche quello legato al futuro di Benjamin Pavard, rientrato dal prestito al Marsiglia. Intercettato da alcuni tifosi in occasione delle…
Intervenuto in conferenza stampa, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato della corsa allo Scudetto nella Serie A 2026/2027 e dei competitor principali nella corsa al 'Tricolore'. Scegli…
Paulo Dybala resta alla Roma. Dopo le dichiarazioni di Gasperini, il club giallorosso ha ufficializzato il prolungamento del contratto della Joya fino al 30 giugno 2027. Scegli Fcinter1908.it come tuo…
L’Inter si tiene stretta Jamal Iddrissou. L’attaccante classe 2007, protagonista assoluto con la maglia dell’Under 20 nerazzurra in Youth League, continua ad essere nei radar di diversi club in giro…
La stagione 2026/27 dell'Inter inizia ufficialmente con il raduno e la conferenza stampa. Intanto sono ore caldissime anche in tema mercato. Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google:…
La Procura Federale si muove. Dopo le confessioni di Marco Ferdico, Giuseppe Chiné ha chiesto alla Procura di Milano le carte dell’inchiesta sul mondo ultras di San Siro. Scegli Fcinter1908.it come…
Nessuna fretta. È questo il diktat in casa Inter in tema di mercato. Il club nerazzurro continua a cercare l’esterno destro e il primo dei due difensori che rinforzeranno la rosa a disposizione di…
Si accende la sfida sul mercato tra Inter e Juventus. Il ‘Derby d’Italia’ questa volta mette di fronte due amici, Giovanni Carnevali e Beppe Marotta. Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su…
L’Inter non vuole farsi trovare impreparata. Dopo il voltafaccia di Palestra, passato al Chelsea, il club nerazzurro studia le alternative per la fascia destra. Scegli Fcinter1908.it come tuo sito…
Non c’è solo Trevoh Chalobah sulla lista del direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio per quanto riguarda i possibili rinforzi in difesa. Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google:…
Non il solo il ‘Double’ sul campo con la squadra di Chivu protagonista, ma un risultato positivo anche fuori dal rettangolo verde di gioco. L’Inter è pronta a certificare il secondo bilancio…
Obiettivi comuni e momenti di tensione, fino alla telefonata chiarificatrice e distensiva. Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Negli ultimi mesi, Inter e Como hanno…
Un interrogatorio lungo cinque ore. L’ex designatore Rocchi è stato ascoltato alla Procura di Milano dal sostituto Ielo e il pm Ascione nell’ambito dell’inchiesta sugli arbitri. “Sul tavolo restano le…
Nuova offerta e nuovo rifiuto. Prosegue il braccio di ferro tra Inter e Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili. Il club nerazzurro ha rilanciato dopo il no alla prima offerta, ma la società belga…
L’Inter Women saluta Maja Jelcic. Il club nerazzurro ha comunicato la cessione a titolo definitivo dell’attaccante bosniaca classe 2004 allo Young Boys, club in cui ha militato in prestito nella…
Un appuntamento prestigioso e affascinante, che chiuderà la preseason nerazzurra: domenica 16 agosto alle ore 14:00 CEST l'Inter Women affronterà il Newcastle Women al St. James' Park. Scegli…
Sono sette i giocatori dell'Inter protagonisti al Mondiale 2026 con le proprie Nazionali. La rassegna iridata, che si sta disputando tra Stati Uniti, Messico e Canada, è iniziata l'11 giugno e…
Luis Henrique potrebbe salutare l’Inter. Dopo una sola stagione dal suo arrivo dal Marsiglia, l’esterno brasiliano potrebbe dire addio ai nerazzurri e accettare una nuova sfida. Scegli Fcinter1908.it…