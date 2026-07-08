TS - Inter, Pavard dovrà chiarirsi con Lautaro e lo spogliatoio: "Da Appiano fanno sapere..." A. D. Felice Alessandro De Felice 15 luglio - 13:15 2 ore fa

Il futuro del difensore francese resta in bilico: il contratto è in scadenza nel 2028 e sia Pavard che Chivu hanno aperto alla permanenza