Eva A. Provenzano Caporedattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 17:02)

Vincenzo Pisacane ha parlato del futuro di Danilo D'Ambrosio che si è liberato dal Monza. «Era anche uscita una notizia sul fatto che lui si fosse ritirato. Secondo me lui può dare ancora tanto. Starà lui scegliere cosa fare. In questo momento le offerte arrivate non lo soddisfacevano e quindi aspettiamo con calma. Ha giocato 10 anni nell'Inter ed è normale che ci siano club in cui non vai, secondo me può ancora dire la sua, è un giocatore importante», ha detto l'agente dell'ex calciatore nerazzurro.

«Andare a parametro zero è ancora un'opportunità per tutti? Prima c'era un mercato diverso. Quando per esempio Danilo andò in scadenza con il Torino aveva ancora 24 anni ed era nel pieno della sua attività ed era tra i terzini più forti e andò all'Inter».

«Ma è cambiato il mercato e oggi è più un rischio con gli stessi club che fanno più fatica a prendere uno svincolato quasi come se volessero fare la corsa ad andare a prendere il giocatore per pagarlo. Non so perché ma mi sembra assurdo. Ci sono anche giocatori importanti svincolati. Opportunità che a volte non colgono neanche i club in difficoltà. Lindolf ad esempio è svincolato ed è forte», ha aggiunto in generale l'agente sul mercato.

(Fonte: SS24)