"L'Inter si prepara a salutare Alexis Sanchez e Stefano Sensi. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, entrambi non rinnoveranno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L'Inter dal prossimo anno non avrà a bilancio i loro ingaggi, per un totale di oltre 8 milioni di euro. Sanchez guadagna infatti 2,5 milioni di euro netti, ovvero 4,63 lordi, mentre Sensi ha uno stipendio di 2 milioni di euro netti, al lordo 3,7. Per Inzaghi sono due pedine sacrificabili: Sensi, a livello numerico, è stato sostituito da Zielinski, Taremi prenderà il posto di Sanchez. Entrambi arriveranno a parametro zero".