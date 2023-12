Domani è previsto il Consiglio dei Ministri che dovrà approvare la bozza del decreto Milleproroghe nella quale è contenuta l'ipotesi di una breve proroga alle agevolazioni fiscali per gli sportivi in arrivo dall'estero. Il decreto legislativo approvato ad inizio dicembre aveva limitato a partire dal primo gennaio le agevolazioni ad altre categorie di lavoratori.

Nella bozza però restano valide per atleti che spostano la loro residenza in Italia entro il 31 dicembre o per i rapporti di lavoro sportivo stipulati entro la stessa data. La proroga sarebbe valevole fino alla fine del mese di febbraio se le società sportive sono in regola con il pagamento delle tasse per i contributi.