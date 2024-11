Intervenuta ai microfoni di TuttoJuve, Fabiana Della Valle, giornalista, ha parlato così del possibile innesto in difesa per la Juventus nel mercato di gennaio: "Con il ko di Cabal non escludo che gli innesti possano essere due. Difficile fare nomi adesso, Giuntoli ne sta sondando tanti. Credo però che la Juve cerchi un giocatore con caratteristiche simili a quelle di Kalulu.