Inter, Dalbert farà spazio al colpo a sinistra. Un dettaglio avvicina Marcos Alonso

Aleksandar Kolarov sarà più che altro un’alternativa di lusso ad Alessandro Bastoni, e così l‘Inter è pronta, dopo l’uscita di Dalbert, a regalare a Conte anche un laterale di fascia sinistra. I nomi preferiti sono ormai noti: Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Con quest’ultimo in vantaggio e per un dettaglio non da poco, come scrive Tuttosport:

“Arriverà pure un esterno sinistro. In tal senso tutte le strade da mesi portano a Londra, dove vivacchiano Emerson Palmieri e Marcos Alonso: nonostante questi sia stato ieri sera titolare nell’esordio di Premier contro il Brighton è tra i due il giocatore che potrebbe essere più facilmente preso in prestito (…). Pure in questo caso il saldo deve essere bilanciato da una uscita e (ovviamente) il prescelto è Dalbert“.

(Fonte: Tuttosport)