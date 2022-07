Di Marzio: “Inter, fiducia per Bremer: cifre e tempistiche per la chiusura”

Nel podcast sul sito di Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha aggiornato così sulla trattativa Bremer-Inter: “Per Bremer contatti continui per abbassare la richiesta di 40 milioni fissi, a scendere fino a 35. Così l’Inter con 30 fissi e alcuni bonus può cercare di chiudere per l’inizio della prossima settimana. C’è questa convinzione e fiducia di riuscire a farcela per la prossima settimana, per programmare così le visite mediche”.