A poco meno di due settimane dalla fine del mercato, l'Inter è al lavoro per regalare a Simone Inzaghi un difensore dopo l'infortunio di Buchanan. Il club nerazzurro è al lavoro per portare a Milano Tomas Palacios, anche se, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro aveva indicato il nome di Rodriguez e gli sarebbe andato più che bene anche lo svincolato Hermoso, ex Atletico Madrid.