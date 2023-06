Mediaset – Lukaku, il Milan pianifica il grande sgarbo all’Inter. E sullo sfondo anche Icardi

Il Milan, infatti, sta per incassare quasi 80 mln di euro dal Newcastle per Tonali e avrebbe anche i soldi per accontentare il Chelsea, che chiede 40-45 mln per cedere Lukaku a titolo definitivo. Il club rossonero, però, deve convincere Big Rom che ha dimostrato a chiare lettere le sue intenzioni: restare all'Inter che, a sua volta, dovrà cercare di trovare un'intesa con i Blues per far sì che il matrimonio possa proseguire. E, sempre riporta Sport Mediaset, per il Milan resta nel mirino anche Mauro Icardi, al momento è una suggestione che però potrebbe diventare qualcosa in più nei prossimi giorni.