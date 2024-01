Djalò, l’Inter conta sull’accordo per giugno. La Juve spinge: decide il giocatore

E' duello Inter-Juventus. E non solo in campionato. Il derby d'Italia si sposta, infatti, anche sul mercato

E' duello Inter-Juventus. E non solo in campionato. Il derby d'Italia si sposta, infatti, anche sul mercato. Il protagonista del contendere è Tiago Djalò, difensore in scadenza di contratto con il Lille. I nerazzurri, come riporta Libero, contano sull'accordo per giugno, quando il portoghese si libererà a parametro zero.