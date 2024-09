Arriva da Fabrizio Romano l'Here We Go per Tiago Djaló al Porto: è già addio alla Juventus, ecco formula e dettagli

Arriva da Fabrizio Romano l'Here We Go per TiagoDjaló al Porto. Tutto confermato per il difensore, l'accordo era già in chiusura nelle scorse ore. Adesso l'intesa è definitiva sulla base di un prestito secco, senza diritto o obbligo di riscatto.