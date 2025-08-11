E' rottura totale tra il Paris Saint-Germain e Gigio Donnarumma: il portiere, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2026, è stato escluso dai convocati dei francesi per la Supercoppa Europea di mercoledì contro il Tottenham.
Donnarumma, addio sicuro al Psg: ecco quando e la destinazione più probabile
Come riporta Fabrizio Romano, il portiere lascerà sicuramente i parigini, molto probabilmente quest'estate o eventualmente la prossima. Al momento, secondo l'esperto di mercato, la destinazione più probabile per Donnarumma è la Premier League.
