E' rottura totale tra il Paris Saint-Germain e Gigio Donnarumma: dopo aver ufficializzato l'arrivo di Lucas Chevalier per la porta, ora il club francese ha deciso di non convocare il portiere italiano per la Supercoppa Europea contro il Tottenham mercoledì sera.