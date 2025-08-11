E' rottura totale tra il Paris Saint-Germain e Gigio Donnarumma: dopo aver ufficializzato l'arrivo di Lucas Chevalier per la porta, ora il club francese ha deciso di non convocare il portiere italiano per la Supercoppa Europea contro il Tottenham mercoledì sera.
Donnarumma, strappo totale: non convocato in Supercoppa! Via al 100%, gli agenti dicono che…
Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Lucas Chevalier per la porta, ora il club francese ha deciso di non convocare il portiere italiano per la Supercoppa
Lo riporta Fabrizio Romano, che spiega come Donnarumma non ha trovato un accordo per il rinnovo con i parigini e lascerà il club al 100%, quest'estate o l'anno prossimo a zero. Gli agenti del portiere ritengono che questa situazione di rottura sia ingiusta per lui.
