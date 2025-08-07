L'esperto di mercato ha parlato del portiere che non ha rinnovato con il PSG. Il club francese intanto ha preso Chevalier dal Lille

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 23:50)

Il PSG ha deciso di prendere dal Lille Chevalier e non ha ancora rinnovato il contratto di Donnarumma. I francese hanno fatto una scelta netta mettendo al riparo i pali della porta della squadra di Luis Enrique per il futuro qualora non arrivasse il prolungamento con il portiere italiano. Ne ha parlato anche Alfredo Pedullà che sottolinea: "Sull'estremo difensore è forte l'interesse del Manchester City, un pallino autentico di Guardiola, malgrado gli inglesi abbiano preso altre decisioni per quel ruolo. Ma Donnarumma è… Donnarumma, quindi il City ci vorrà provare anche nei prossimi giorni".

Quanto vale il cartellino del portiere ad un anno dalla scadenza? "Se la valutazione del cartellino da parte del PSG fosse tra i 25 e i 30 milioni, verrebbe fatto un tentativo, altrimenti ci sarà la corsa a parametro zero con Guardiola sempre in prima fila", spiega il giornalista esperto di mercato. Nei giorni scorsi si è parlato anche del Bayern Monaco. Il portiere piace anche al Chelsea che però non ha approfondito il discorso.

"Tenere un portiere top a zero dopo aver preso un altro titolare sarebbe comunque una mossa rischiosa. Da qui a una settimana tutto sarà più chiaro. Le italiane eventualmente a parametro zero? Nulla escludiamo, ma i costi sarebbero elevatissimi", conclude l'esperto di mercato. Il portiere in passato è stato accostato anche all'Inter interessata a prenderlo a parametro zero.

(Fonte: alfredopedullà.com)