Sky – Donnarumma, ancora niente rinnovo. Il PSG si è tutelato. Dell’Inter…

Il portiere, inserito tra i candidati al trofeo Yachin, non ha trovato ancora l'accordo per il prolungamento di contratto. Non sono arrivate offerte da grandi club

Inserito nella lista dei candidati per il Pallone d'oro, Gianluigi Donnarumma non ha ancora rinnovato il contratto con il PSG, la squadra con la quale ha vinto Ligue1 e Champions nel corso dell'ultima stagione. In porta è arrivato dal Lille Lucas Chevalier per 40 mln e un contratto di cinque anni, anche lui tra i migliori portieri della stagione e inserito tra i candidati del trofeo Yachin.