Sky – Donnarumma, ancora niente rinnovo. Il PSG si è tutelato. Dell’Inter…

Il portiere, inserito tra i candidati al trofeo Yachin, non ha trovato ancora l'accordo per il prolungamento di contratto. Non sono arrivate offerte da grandi club
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Inserito nella lista dei candidati per il Pallone d'oro, Gianluigi Donnarumma non ha ancora rinnovato il contratto con il PSG, la squadra con la quale ha vinto Ligue1 e Champions nel corso dell'ultima stagione. In porta è arrivato dal Lille Lucas Chevalier per 40 mln e un contratto di cinque anni, anche lui tra i migliori portieri della stagione e inserito tra i candidati del trofeo Yachin.

A Skysport hanno parlato del portiere italiano e hanno sottolineato che non ci sono squadre pronte ad un'offerta per il cartellino in scadenza nel 2026: non sono arrivate offerte concrete al club parigino.

Si era  parlato anche dell'Inter ma come di una possibilità a parametro zero, riferiscono dal canale satellitare, sottolineando che per il club nerazzurro sarebbe appunto solo un'opportunità qualora il rinnovo con i francesi non arrivasse.

(Fonte: SS24)

