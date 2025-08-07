Sky – Donnarumma, ancora niente rinnovo. Il PSG si è tutelato. Dell’Inter…

Inserito nella lista dei candidati per il Pallone d'oro, Gianluigi Donnarumma non ha ancora rinnovato il contratto con il PSG, la squadra con la quale ha vinto Ligue1 e Champions nel corso dell'ultima stagione. In porta è arrivato dal Lille Lucas Chevalier per 40 mln e un contratto di cinque anni, anche lui tra i migliori portieri della stagione e inserito tra i candidati del trofeo Yachin.
Il portiere, inserito tra i candidati al trofeo Yachin, non ha trovato ancora l'accordo per il prolungamento di contratto. Non sono arrivate offerte da grandi club
A Skysport hanno parlato del portiere italiano e hanno sottolineato che non ci sono squadre pronte ad un'offerta per il cartellino in scadenza nel 2026: non sono arrivate offerte concrete al club parigino.
Si era parlato anche dell'Inter ma come di una possibilità a parametro zero, riferiscono dal canale satellitare, sottolineando che per il club nerazzurro sarebbe appunto solo un'opportunità qualora il rinnovo con i francesi non arrivasse.
(Fonte: SS24)
