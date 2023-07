Ds Empoli: “Parisi? Trattative in corso. Vicario, apro volentieri una parentesi”

VICARIO - “Ti ringrazio della domanda, mi fa piacere aprire una parentesi su Guglielmo. Lui è stata una delle pagine più belle di questa società, era arrivato con scetticismo. Da un lato era naturale, ma lui è riuscito con le sue prestazioni e non solo a conquistare il cuore di tutti. Da parte nostra c'è un saluto affettuoso e un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Farà molto bene anche in Premier. Abbiamo due o tre profili per il suo sostituto, speriamo di prenderlo il prima possibile. All'interno della nostra rosa abbiamo un portiere affidabile come Perisan, ma arriverà comunque un nuovo portiere”, le parole riportate da TMW.