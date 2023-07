Zanetti: “Vicario era portiere giusto per l’Inter. Questione di tempistiche. Baldanzi…”

Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, ospite di Skysport, ha parlato di due giocatori accostati all'Inter. Uno è Baldanzi, l'altro è Vicario , il portiere che poteva sostituire Onana che dovrebbe andare allo United, ma alla fine è sbarcato in Premier, al Tottenham. «Vicario sarebbe stato il portiere perfetto per l'Inter ma è stata una questione di tempi. È arrivata un'offerta importantissima da uno dei campionato migliori al mondo, è andato dove merita, lo ho allenato ha grande talento e doti umane immense. Sarà sicuramente un punto di partenza perché ha tanta fame e vuole vincere tanti trofei», ha detto dell'estremo difensore.

E sul centrocampista italiano, Tommaso Baldanzi, valutato da grandi club ma nessuna offerta concreta sarebbe arrivata all'Empoli, il tecnico ha aggiunto: «Al primo anno di Serie A si è imposto in maniera impressionante. Normale questa attenzione per lui ma credo che non sia ancora maturato e potrebbe fare bene se rimanesse un altro anno con noi».