Inter, due club piombano su Eriksen: contattato l’agente. Un clamoroso ritorno? 2 condizioni

Dopo il no della proprietà a nuovi investimenti, l’Inter si concentra sulla ricerca del quarto attaccante da aggiungere a Lukaku, Lautaro e Sanchez e lo fa studiando una strategia per un colpo quanto più possibile a costo zero.

L’arrivo di una punta è legato alla cessione di Andrea Pinamonti. “Un altro giocatore che non è riuscito a entrare in sintonia con la mistica contiana” scrive La Gazzetta dello Sport. L’attaccante della Nazionale Under 21 è valutato 20 milioni di euro e risulta complicato trovare un acquirente a titolo definitivo. L’idea è quella di uno scambio con Gervinho, ipotesi rifiutata dal Parma, mentre il Benevento ci pensa.

Per l’attacco di Conte, due idee arrivano dalla Cina: una è Graziano Pellé, che si è svincolato dallo Shandong Luneng e conserva un feeling di lunga data con Antonio Conte, l’altra è Eder, fresco di titolo con lo Jiangsu Suning, l’altra squadra di proprietà degli Zhang, ma anche lui è sulla via del ritorno a causa del tetto agli stipendi imposto da Pechino.

“Al momento, non si registra interesse dei dirigenti nerazzurri per un clamoroso ritorno a Milano dell’italo-brasiliano ma, visto che Eder è comunque a libro paga di Suning, potrebbe diventare un’occasione negli ultimi sospiri del mercato. Sempre che Pinamonti trovi una sistemazione e, soprattutto, che il costoso Eriksen vada a giocare da qualche parte” aggiunge la Rosea.

L’ingaggio di 7,5 milioni di euro del danese pesa sulle casse del club nerazzurro. Nelle ultime ore c’è da registrare l’interesse di Ajax e Wolverhampton per Eriksen, con alcuni sondaggi con l’entourage del centrocampista ex Tottenham.