Ora che è arrivato il rinnovo con l'Inter (ufficiale nei prossimi giorni), Denzel Dumfries potrà concentrarsi unicamente sul campo. Per l'addio, e per il suo desiderio di Premier League, ci sarà tempo.

"Eventualmente dunque per la Premier League ci sarà tempo. O meglio, qualora in futuro qualche società inglese voglia puntare sul laterale classe ‘96, dovrà accordarsi con l’Inter e pagare il cartellino dell’atleta, non meno presumibilmente di 20-25 milioni di euro".