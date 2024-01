Inter, settimane decisive per Dumfries: tra il rinnovo e… Buchanan, gli scenari

"Adesso l’allenatore interista si aspetta che a tornare a regime sia Dumfries, tenuto a riposo a Monza e non ancora brillante dopo l’infortunio smaltito poco prima della fine del 2023. L’olandese, che per domani è in ballottaggio con Darmian per una maglia da titolare, ha sempre in sospeso il discorso legato al rinnovo di contratto e una mancata intesa lo farebbe finire sul mercato l’estate prossima. Inoltre, un innesto positivo di Buchanan potrebbe tagliarlo fuori del tutto".