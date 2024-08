"Il Manchester United, d'altronde, non ha fatto recapitare alcune offerta per Dumfries presso gli uffici di Viale della Liberazione: la possibilità che l'olandese rinnovi con l'Inter va ancora per la maggiore. Lo aveva annunciato lo stesso esterno durante gli Europei di giugno: «Io voglio rimanere. L'Inter è casa mia, mi sento parte di una famiglia»", la chiosa del quotidiano.