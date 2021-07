Sky – Inter, sempre più Benfica per Joao Mario: ecco l’offerta dei portoghesi

E' sempre più Benfica per Joao Mario. Secondo quanto riportato da Sky, infatti, il club portoghese avrebbe offerto all'Inter questa cifra

E' sempre più Benfica per Joao Mario. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club portoghese avrebbe offerto all'Inter circa 7,5 milioni di euro, la cifra richiesta dai nerazzurri per lasciar partire il centrocampista e che non è mai stata presentata invece dallo Sporting, società con cui quest'anno lo stesso Joao Mario ha vinto il campionato portoghese.