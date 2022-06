Sky – Inter, vertice positivo per Dybala: ecco le cifre, presto nuovo incontro

Come vi abbiamo documentato, nella sede dell'Inter quest'oggi c'è stato un incontro tra l'entourage di Paulo Dybala, libero a parametro zero a partire dal primo luglio, data la scadenza del contratto con la Juventus, e il club nerazzurro. Come riferisce Sky Sport, le sensazioni dopo il vertice in Viale della Liberazione è stato positivo: i nerazzurri hanno formalizzato la loro prima offerta, ovvero un quadriennale da 6 milioni di euro più bonus. C'è ancora una certa distanza tra le parti, dato che gli agenti di Dybala hanno chiesto circa 8 milioni annui più bonus. Gioco delle parti, normale al primo incontro di una trattativa. Ma tutto lascia presagire che presto ci sarà un nuovo vertice, vista la comune volontà di proseguire: