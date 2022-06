Sky – Dybala-Inter, fase rovente: da ridurre la forbice tra domanda e offerta

L’Inter vuole chiudere per Paulo Dybala. La settimana è cruciale per l'argentino e le ultimissime sull’operazione arrivano dal sito di Sky Sport: “Trattativa per portare Dybala all’Inter che si appresta a entrare nella fase rovente. Dopo l’incontro positivo tra l’agente del calciatore e i dirigenti nerazzurri dei giorni scorsi e il successivo contatto telefonico tra le parti avvenuto nella giornata di lunedì, in settimana ci potrebbe essere un nuovo incontro tra l’entourage della Joya e i dirigenti dell’Inter per provare a ridurre la forbice tra la richiesta di Dybala, 8 milioni di euro a stagione, e l’offerta nerazzurra da 5-5.5 milioni di euro a stagione per quattro anni”. Da limare gli ultimissimi dettagli, poi Dybala sarà un nuovo giocatore nerazzurro.