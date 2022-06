SM – Inter, è già Dybala-mania: ad Appiano spuntano le magliette della Joya n. 21 – FOTO

Paulo Dybala non è (ancora) un nuovo calciatore dell'Inter, ma i tifosi nerazzurri sono già pazzi di lui: la prova ad Appiano

Paulo Dybala non è (ancora) un nuovo calciatore dell'Inter, ma i tifosi nerazzurri sono già pazzi di lui. Il popolo interista, forse soprattutto per speranza di vederlo presto con la maglietta dell'Inter addosso, sta inondando d'affetto il calciatore, libero a zero dopo la scadenza del contratto con la Juventus. E ad Appiano è già scoppiata la Dybala-mania. Come testimonia Sport Mediaset, infatti, sulle bancarelle all'esterno della Pinetina sono già spuntate alcune magliette nerazzurre numero 21 con il nome della Joya ben stampato. Chissà che non sia davvero il preludio a un matrimonio da sogno...